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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Днепр
Таврия - Днепр: обзор матча 18 ноября 2012
Таврия
18.11.2012, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
61'
М. Фещук
74'
Н. Калинич
80'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Днепр
90'
+2
Желтая карточка
Е. Коноплянка
80'
ГОЛ! 1:2!
Жулиано
Пас отдал
Матеус
74'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Коноплянка
66'
Замена
Матеус
️️️️
В. Мандзюк
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Калиниченко
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Фещук
Пас отдал
С. Назаренко
61'
59'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Алиев
46'
Замена
Р. Ротань
️️️️
Д. Канкава
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
46'
Желтая карточка
В. Езерский
28'
20'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
4-1-4-1
13
Кахриман
40
Путраш
5
Езерский
8
Эдуардо
20
Буссаиди
27
Гомес
9
Назаренко
25
Калиниченко
13
Свенссон
30
Гуменюк
7
Шиндер
4-1-3-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
3
Мазух
14
Чеберячко
29
Денисов
23
Канкава
88
Алиев
20
Жулиано
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
25
Калиниченко
91
Гаджиев
91
Гаджиев
25
Калиниченко
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
23
Канкава
29
Ротань
29
Ротань
23
Канкава
88
Алиев
11
Селезнев
11
Селезнев
88
Алиев
5
Мандзюк
99
Матеус
99
Матеус
5
Мандзюк
Остались в запасе
Таврия
Днепр
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Таврия - Днепр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Днепр
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
6
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