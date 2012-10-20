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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 20 октября 2012
Анжи
20.10.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
62'
Л. Траоре
90+3'
Х. Мануэль Инсаурральде (АГ)
34'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Мануэль Инсаурральде
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Кариока
90'
Желтая карточка
С. Песьяков
79'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
72'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Сухи
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Это'О
62'
Замена
Л. Траоре
️️️️
О. Шатов
55'
51'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Веллитон
47'
Вторая желтая
К. Комбаров
45'
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
С. Это'О
43'
Желтая карточка
М. Буссуфа
39'
38'
Желтая карточка
К. Чельстрем
36'
Желтая карточка
Ари
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Веллитон
32'
Желтая карточка
Веллитон
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Диарра
30'
Травма
Л. Диарра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-5-1
30
Габулов
18
Жирков
13
Тагирбеков
4
Самба
7
Агаларов
16
Карсела-Гонсалес
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
27
Шатов
9
Это'О
4-3-1-2
30
Песьяков
34
Макеев
2
Инсаурральде
17
Сухи
9
Комбаров
14
Билялетдинов
5
Кариока
4
Чельстрем
23
Комбаров
39
Ари
11
Веллитон
27
Шатов
90
Траоре
90
Траоре
27
Шатов
19
Диарра
90
Смолов
90
Смолов
19
Диарра
17
Сухи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
17
Сухи
5
Кариока
6
Де Зеув
6
Де Зеув
5
Кариока
11
Веллитон
14
Хурадо
14
Хурадо
11
Веллитон
Остались в запасе
Анжи
Спартак
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Джано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Анжи - Спартак
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Целовальников Олег
Демешко Игорь
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:00 (прямая)
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