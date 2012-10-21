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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 21 октября 2012
ЦСКА
21.10.2012, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
69'
Р. Эльм (П)
82'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Желтая карточка
А. Цауня
90'
+2
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
87'
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Цауня
82'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Р. Эльм
77'
72'
Красная карточка
И. Маркано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Эльм
69'
68'
Желтая карточка
И. Маркано
65'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Касаев
46'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
С. Рыжиков
45'
+5
Травма
С. Рыжиков
33'
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
П. Вернблум
28'
16'
Желтая карточка
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Олег Кузьмин
ПП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
19
Цауня
18
Тошич
7
Муса
4-1-4-1
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
5
Маркано
14
Ансальди
6
Орбаис
23
Кузьмин
10
Натхо
26
Еременко
11
Касаев
61
Карадениз
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
20
Эльм
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
20
Эльм
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
1
Рыжиков
1
Арлаускис
1
Арлаускис
1
Рыжиков
11
Касаев
23
Рондон
23
Рондон
11
Касаев
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
26
Секу
ПП
Остались в запасе
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:00 (прямая)
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