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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 20 октября 2012
Зенит
20.10.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
45+1'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Желтая карточка
Д. Цораев
Замена
Р. Янбаев
️️️️
В. Файзулин
87'
83'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
80'
Желтая карточка
А. Деальберт
76'
Замена
Д. Цораев
️️️️
И. Попов
Замена
С. Семак
️️️️
Халк
74'
67'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
В. Кулик
59'
Желтая карточка
А. Озбилиз
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кержаков
45'
+1
Желтая карточка
Халк
43'
40'
Желтая карточка
И. Лоло
35'
Желтая карточка
И. Попов
32'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Владислав Кулик
(К)
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
18
Зырянов
15
Широков
7
Халк
34
Быстров
11
Кержаков
4-1-3-1-1
31
Беленов
34
Козлов
26
Зелао
5
Деальберт
5
Лоло
8
Тлисов
23
Озбилиз
55
Кулик
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
Файзулин
55
Янбаев
55
Янбаев
Файзулин
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
7
Халк
37
Семак
37
Семак
7
Халк
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
55
Кулик
9
Пиццелли
9
Пиццелли
55
Кулик
71
Попов
6
Цораев
6
Цораев
71
Попов
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Илья Барышников (оба - Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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