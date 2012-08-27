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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Волга
Кубань (ЛФЛ) - Волга: обзор матча 27 августа 2012
Кубань (ЛФЛ)
27.08.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
6 : 2
Завершен
Волга
1'
Д. Цораев
12'
М. Пиццелли
43'
И. Бальде
48'
М. Пиццелли
68'
И. Бальде
75'
Д. Никулаэ
52'
Ш. Асильдаров (П)
77'
А. Сапогов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волга
86'
Желтая карточка
А. Сапогов
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Цораев
79'
77'
ГОЛ! 6:2!
А. Сапогов
Пас отдал
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 6:1!
Д. Никулаэ
75'
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Бальде
71'
70'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Н. Зайцев
69'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
ГОЛ! 5:1!
И. Бальде
Пас отдал
А. Фидлер
68'
Желтая карточка
И. Бальде
67'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Ионов
59'
57'
Замена
А. Сапогов
️️️️
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Фидлер
53'
52'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
А. Тлисов
51'
ГОЛ! 4:0!
М. Пиццелли
Пас отдал
И. Бальде
48'
46'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 3:0!
И. Бальде
Пас отдал
В. Кулик
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Пиццелли
Пас отдал
В. Кулик
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Цораев
Пас отдал
М. Пиццелли
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
10
Артем Фидлер
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
83
Александр Харитонов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
6
Дмитрий Полянин
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Арас Озбилиз
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
10
Фидлер
5
Армаш
5
Деальберт
34
Козлов
8
Тлисов
55
Кулик
9
Пиццелли
6
Цораев
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
31
Абаев
3
Зайцев
25
Буйволов
88
Григалава
83
Харитонов
20
Аджинджал
9
Шуленин
6
Полянин
78
Максимов
9
Асильдаров
11
Саркисов
11
Ионов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
11
Ионов
6
Цораев
10
Комков
10
Комков
6
Цораев
6
Бальде
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Бальде
78
Максимов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
78
Максимов
3
Зайцев
21
Бибилов
21
Бибилов
3
Зайцев
9
Шуленин
7
Сапогов
7
Сапогов
9
Шуленин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волга
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей Николаевич (г. Ярославль)
Харламов Алексей Александрович (г. Тюмень)
Стадион:
Кубань
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