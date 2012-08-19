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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 19 августа 2012
Анжи
19.08.2012, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
65'
О. Шатов
20'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
Желтая карточка
О. Шатов
90'
+4
Желтая карточка
Г. Габулов
90'
+4
85'
Замена
И. Чеминава
️️️️
А. Лукович
81'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
80'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
Г. Габулов
️️️️
Л. Траоре
73'
Желтая карточка
Ф. Смолов
72'
ГОЛ! 1:1!
О. Шатов
Пас отдал
Л. Траоре
65'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ш. Мухаммад
56'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ш. Лахиялов
46'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
40'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Быстров
Желтая карточка
Ж. Карлос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
4-1-4-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
18
Жирков
13
Лахиялов
17
Мухаммад
27
Шатов
90
Траоре
4-4-2
16
Малафеев
15
Губочан
4
Кришито
6
Ломбертс
3
Лукович
34
Быстров
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
19
Джорджевич
99
Канунников
13
Лахиялов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
13
Лахиялов
90
Траоре
8
Габулов
8
Габулов
90
Траоре
17
Мухаммад
90
Смолов
90
Смолов
17
Мухаммад
3
Лукович
5
Чеминава
5
Чеминава
3
Лукович
Остались в запасе
Анжи
Зенит
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
88
Алексей Иванов
ПП
91
Данила Ящук
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Анжи - Зенит
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:30 (прямая)
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