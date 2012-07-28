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Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 28 июля 2012
Амкар-Пермь
28.07.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
6'
Н. Бурмистров
19'
А. Ребко
41'
А. Ребко
13'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
85'
Красная карточка
А. Дзагоев
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
75'
Желтая карточка
И. Черенчиков
73'
73'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Цауня
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Д. Белоруков
67'
64'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Р. Нетфуллин
60'
Красная карточка
С. Игнашевич
Травма
М. Якубко
56'
Желтая карточка
В. Гаглоев
45'
+1
45'
Пенальти не реализован!
К. Хонда
ГОЛ! 3:1!
А. Ребко
Пас отдал
К. Васильев
41'
38'
Замена
Секу
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:1!
А. Ребко
Пас отдал
Н. Бурмистров
19'
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
Пас отдал
А. Цауня
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
К. Васильев
6'
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Коломейцев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Никола Мияилович
ПЗ
27
Вадим Гаглоев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
19
Александр Цауня
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
3
Мияилович
27
Гаглоев
18
Коломейцев
17
Ребко
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-4-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Цауня
66
Дзагоев
19
Вернблум
52
Нетфуллин
3
Хонда
22
Думбия
21
Белоруков
79
Черенчиков
79
Черенчиков
21
Белоруков
18
Коломейцев
14
Васильев
14
Васильев
18
Коломейцев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
19
Цауня
11
Гонсалес
11
Гонсалес
19
Цауня
52
Нетфуллин
10
Мамаев
10
Мамаев
52
Нетфуллин
22
Думбия
26
Секу
26
Секу
22
Думбия
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
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