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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 22 июля 2012
Зенит
22.07.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
37'
А. Кержаков
62'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
Замена
А. Евсеев
️️️️
С. Семак
90'
+1
Замена
А. Лукович
️️️️
В. Файзулин
90'
+1
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
70'
68'
Замена
С. Гаращенков
️️️️
Г. Пеев
67'
Желтая карточка
М. Якубко
67'
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Васильев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кержаков
62'
61'
Желтая карточка
Д. Белоруков
58'
Замена
М. Блажич
️️️️
В. Гришин
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
37'
Желтая карточка
Б. Алвеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Андрей Данилов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
4-1-4-1
16
Малафеев
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
20
Файзулин
15
Широков
37
Семак
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Герус
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
3
Мияилович
7
Пеев
18
Коломейцев
14
Васильев
28
Гришин
18
Бурмистров
26
Якубко
20
Файзулин
3
Лукович
3
Лукович
20
Файзулин
37
Семак
94
Евсеев
94
Евсеев
37
Семак
34
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
34
Быстров
7
Пеев
18
Гаращенков
18
Гаращенков
7
Пеев
28
Гришин
32
Блажич
32
Блажич
28
Гришин
14
Васильев
17
Ребко
17
Ребко
14
Васильев
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
35
Андрей Данилов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
35
Андрей Данилов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (г. Москва) Барышников Илья (г. Москва)
Стадион:
Петровский
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