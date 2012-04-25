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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 25 апреля 2012
Реал
25.04.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Бавария
6'
К. Роналду (П)
14'
К. Роналду
28'
А. Роббен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бавария
ГОЛ!
Б. Швайнштайгер
1:3
Пенальти не реализован!
С. Рамос
Пенальти не реализован!
Ф. Лам
ГОЛ!
Х. Алонсо
1:2
Пенальти не реализован!
Т. Кроос
Пенальти не реализован!
Кака
ГОЛ!
М. Гомес
0:2
Пенальти не реализован!
К. Роналду
ГОЛ!
Д. Алаба
0:1
Желтая карточка
Э. Гранеро
115'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
111'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
106'
104'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
102'
Желтая карточка
Л. Густаво
95'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
90'
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
Кака
️️️️
А. Ди Мария
75'
Желтая карточка
А. Арбелоа
59'
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Роббен
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
6'
5'
Желтая карточка
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
11
Ди Мария
10
Кака
10
Кака
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
Остались в запасе
Реал
Бавария
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Реал - Бавария
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:30 (прямая)
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