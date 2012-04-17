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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 17 апреля 2012
Бавария
17.04.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Реал
17'
Ф. Рибери
89'
М. Гомес
53'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Марсело
90'
+2
Желтая карточка
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
89'
84'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
79'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
75'
Желтая карточка
С. Рамос
69'
Замена
Марсело
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Лам
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Б. Швайнштайгер
60'
59'
Желтая карточка
А. Ди Мария
55'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
54'
Желтая карточка
Х. Алонсо
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
А. Роббен
37'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Бадштубер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
10
Озил
12
Марсело
12
Марсело
10
Озил
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Бавария
Реал
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бавария - Реал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Стивен Чайлд
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон
Марк Клаттенбург
Резервный судья:
Майкл Дин
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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