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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Португалия
Германия - Португалия: обзор матча 09 июня 2012
Германия
09.06.2012, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Португалия
72'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Португалия
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Мюллер
+4
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Озил
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
С. Хедира
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Х. Бадштубер
13'
Желтая карточка
Э. Поштига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛАЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПАЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛАЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Германия
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Нойер
5
Хуммельс
14
Бадштубер
0
Лам
17
Боатенг
6
Хедира
7
Швайнштайгер
10
Подольски
10
Озил
13
Мюллер
23
Гомес
2-2-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
3
Пепе
0
Перейра
0
Коэнтрау
0
Мейрелеш
8
Моутинью
4
Велозу
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
13
Мюллер
15
Бендер
15
Бендер
13
Мюллер
10
Озил
8
Кроос
8
Кроос
10
Озил
23
Гомес
0
Клозе
0
Клозе
23
Гомес
23
Поштига
11
Оливейра
11
Оливейра
23
Поштига
0
Мейрелеш
18
Варела
18
Варела
0
Мейрелеш
Остались в запасе
Германия
Португалия
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Германия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
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- : -
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Лига наций, 4 тур
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0 : 0
04.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
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Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Микаэль Аннонье
Дополнительные помощники:
Фреди Фотрель
Рудди Буке
Резервный судья:
Марцин Борски (Польша)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:05 (прямая)
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