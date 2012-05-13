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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 13 мая 2012
Анжи
13.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 44 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
47'
А. Бухаров
85'
С. Хусти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Губочан
ГОЛ! 0:2!
С. Хусти
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
Д. Кришито
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
М. Канунников
Замена
О. Шатов
️️️️
Жусилей
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
С. Это'О
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
4-1-4-1
1
Помазан
43
Логашов
30
Карлос
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Ахмедов
13
Лахиялов
9
Это'О
4-2-2-2
30
Жевнов
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
3
Лукович
18
Зырянов
37
Семак
20
Файзулин
28
Аршавин
11
Бухаров
99
Канунников
13
Лахиялов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
13
Лахиялов
8
Жусилей
27
Шатов
27
Шатов
8
Жусилей
9
Это'О
89
Прудников
89
Прудников
9
Это'О
18
Зырянов
4
Кришито
4
Кришито
18
Зырянов
15
Губочан
43
Терентьев
43
Терентьев
15
Губочан
28
Аршавин
9
Хусти
9
Хусти
28
Аршавин
Остались в запасе
Анжи
Зенит
30
Владимир Габулов
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Анжи - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 18:10 (прямая)
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