Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 13 мая 2012
Рубин
13.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 44 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
47'
Н. Вальдес
82'
Г. Карадениз
88'
Р. Еременко
45'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
ГОЛ! 3:1!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ! 2:1!
Г. Карадениз
Замена
А. Муса
️️️️
Секу
Желтая карточка
А. Рязанцев
Замена
Т. Нецид
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
Е. Алдонин
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Н. Вальдес
️️️️
С. Давыдов
Замена
О. Кузьмин
️️️️
В. Калешин
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Пас отдал
П. Вернблум
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
17
Калешин
16
Боккетти
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
61
Карадениз
10
Давыдов
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Алдонин
19
Вернблум
26
Секу
3
Хонда
18
Тошич
22
Думбия
17
Калешин
23
Кузьмин
23
Кузьмин
17
Калешин
10
Давыдов
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Давыдов
26
Секу
7
Муса
7
Муса
26
Секу
19
Вернблум
15
Нецид
15
Нецид
19
Вернблум
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:10 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
ЦСКА
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
14:19
Аршавин назвал следующего россиянина, который уедет играть в Европу
13:46
Тяжелобольному Алдонину посоветовали вернуться на лечение в Россию
09:21
3
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
6
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
14:19
Аршавин назвал следующего россиянина, который уедет играть в Европу
13:46
Тяжелобольному Алдонину посоветовали вернуться на лечение в Россию
09:21
3
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+