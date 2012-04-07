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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 07 апреля 2012
ЦСКА
07.04.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 38 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
С. Это'О
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Д. Шемберас
Травма
С. Это'О
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Замена
О. Шатов
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
А. Логашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Жусилей
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чепчугов
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
5
Шемберас
18
Тошич
20
Алдонин
7
Муса
22
Думбия
15
Нецид
4-2-3-1
30
Габулов
43
Логашов
13
Тагирбеков
4
Самба
3
Гаджибеков
17
Мухаммад
10
Ахмедов
8
Жусилей
11
Буссуфа
18
Жирков
9
Это'О
5
Шемберас
25
Рахимич
25
Рахимич
5
Шемберас
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
9
Это'О
13
Лахиялов
13
Лахиялов
9
Это'О
17
Мухаммад
27
Шатов
27
Шатов
17
Мухаммад
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Кобзев Антон (г. Москва) Еровенко Михаил(г. Краснодар)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:20 (прямая)
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