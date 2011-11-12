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Расписание матчей
Англия - Испания
Англия - Испания: обзор матча 12 ноября 2011
Англия
12.11.2011, суббота, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Испания
51'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Испания
Замена
К. Уолкер
️️️️
С. Паркер
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Иньеста
Замена
К. Пуйоль
️️️️
С. Рамос
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Бускетс
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Даунинг
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
П. Рейна
️️️️
И. Касильяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
9
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Хаби Алонсо
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
21
Давид Сильва
АП
6
Андрес Иньеста
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Англия
13
Дэвид Стокдейл
ВР
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Джек Родуэлл
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-4-1
1
Харт
5
Лескотт
16
Ягиелка
16
Джонс
3
Коул
2
Джонсон
4
Милнер
8
Лэмпард
17
Паркер
14
Уолкотт
9
Бент
4-2-1-2-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
14
Алонсо
5
Бускетс
8
Хави
6
Иньеста
21
Сильва
7
Вилья
17
Паркер
12
Уолкер
12
Уолкер
17
Паркер
14
Уолкотт
19
Даунинг
19
Даунинг
14
Уолкотт
16
Джонс
22
Родуэлл
22
Родуэлл
16
Джонс
8
Лэмпард
15
Бэрри
15
Бэрри
8
Лэмпард
4
Милнер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Милнер
9
Бент
14
Уэлбек
14
Уэлбек
9
Бент
1
Касильяс
23
Рейна
23
Рейна
1
Касильяс
15
Рамос
5
Пуйоль
5
Пуйоль
15
Рамос
6
Иньеста
20
Касорла
20
Касорла
6
Иньеста
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
21
Сильва
13
Мата
13
Мата
21
Сильва
5
Бускетс
9
Торрес
9
Торрес
5
Бускетс
Остались в запасе
Англия
Испания
13
Дэвид Стокдейл
ВР
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Англия - Испания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:10 (прямая) 07:10 (воскресенье, 13 ноября)
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