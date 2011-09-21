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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 21 сентября 2011
Ростов
21.09.2011, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Томь
22'
К. Салата
42'
Э. Бракамонте
81'
М. Григорьев
49'
Е. Савин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Томь
ГОЛ! 3:1!
М. Григорьев
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
М. Григорьев
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
Х. Байрамян
️️️️
В. Филатов
Замена
А. Гацкан
️️️️
Р. Емельянов
Замена
Н. Баженов
️️️️
Д. Бояринцев
ГОЛ! 2:1!
Е. Савин
Замена
Е. Стариков
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Баляйкин
ГОЛ! 2:0!
Э. Бракамонте
Пас отдал
М. Пападопулос
Желтая карточка
П. Голышев
ГОЛ! 1:0!
К. Салата
Желтая карточка
М. Канунников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Оскар Аумада
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
3-3-2-2
1
Коченков
20
Буссаиди
4
Окоронкво
19
Салата
21
Филатов
92
Емельянов
8
Смольников
6
Аумада
2
Калачев
27
Пападопулос
19
Бракамонте
4-3-3
62
Ботвиньев
35
Гультяев
24
Смирнов
3
Сосновский
55
Нахушев
7
Бояринцев
19
Ропотан
32
Баляйкин
99
Савин
99
Канунников
72
Голышев
19
Бракамонте
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Бракамонте
92
Емельянов
8
Гацкан
8
Гацкан
92
Емельянов
21
Филатов
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Филатов
32
Баляйкин
83
Харитонов
83
Харитонов
32
Баляйкин
7
Бояринцев
32
Баженов
32
Баженов
7
Бояринцев
72
Голышев
87
Стариков
87
Стариков
72
Голышев
Остались в запасе
Ростов
Томь
1
Стипе Плетикоса
ВР
7
Элсон
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
7
Элсон
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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