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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 14 апреля 2012
Металлист
14.04.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
+6
Желтая карточка
Р. Худжамов
Желтая карточка
Тайсон
+3
+1
Замена
Е. Иванов
️️️️
Ф. Будковский
Желтая карточка
И. Тищенко
Замена
С. Шевчук
️️️️
Д. Таргамадзе
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Д. Кожанов
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
К. Вильягра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
7
Хосе Соса
ПП
29
Себастьян Бланко
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
28
Филипп Будковский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
99
Константин Ярошенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
4-4-1-1
81
Дишленкович
19
Пшеничных
18
Гуйе
4
Березовчук
3
Вильягра
11
Тайсон
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
29
Бланко
4-5-1
12
Худжамов
91
Бутко
28
Будковский
2
Полянский
32
Ищенко
9
Кожанов
27
Пуканыч
25
Виценец
19
Тищенко
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
28
Будковский
26
Иванов
26
Иванов
28
Будковский
9
Кожанов
30
Окриашвили
30
Окриашвили
9
Кожанов
99
Таргамадзе
70
Шевчук
70
Шевчук
99
Таргамадзе
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Металлист - Мариуполь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
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15
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
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1
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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