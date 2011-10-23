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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 23 октября 2011
Анжи
23.10.2011, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 5
Завершен
ЦСКА
4'
С. Это'О
86'
Я. Голенда
90+1'
Я. Голенда
24'
С. Думбия
46'
С. Думбия
62'
В. Лав
80'
С. Думбия
82'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
ГОЛ! 3:5!
Я. Голенда
Пас отдал
С. Это'О
+1
ГОЛ! 2:5!
Я. Голенда
Пас отдал
Ю. Жирков
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 1:5!
А. Дзагоев
Пас отдал
П. Мамаев
ГОЛ! 1:4!
С. Думбия
Замена
Я. Голенда
️️️️
К. Агаларов
Желтая карточка
Жусилей
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:3!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Гаджиев
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
Замена
Г. Щенников
️️️️
С. Федотов
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
91
Махач Гаджиев
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-2-1
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
7
Агаларов
11
Буссуфа
8
Жусилей
10
Ахмедов
18
Жирков
91
Гаджиев
9
Это'О
4-4-2
1
Чепчугов
8
Федотов
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
91
Гаджиев
88
Иванов
88
Иванов
91
Гаджиев
7
Агаларов
16
Голенда
16
Голенда
7
Агаларов
8
Федотов
42
Щенников
42
Щенников
8
Федотов
10
Мамаев
25
Рахимич
25
Рахимич
10
Мамаев
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
78
Александр Макаров
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:15 (прямая) "HD Спорт" 08:00 (понедельник, 24 октября)
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