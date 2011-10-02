Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 02 октября 2011
Кубань (ЛФЛ)
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Желтая карточка
И. Армаш
+2
Замена
А. Козлов
️️️️
Г. Букур
+2
Замена
А. Цауня
️️️️
Секу
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Варга
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
Е. Алдонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игорь Армаш
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
11
Георге Букур
АП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-1-1
31
Беленов
5
Армаш
26
Зелао
5
Лоло
15
Жавнерчик
55
Кулик
8
Тлисов
16
Нэ
40
Варга
11
Букур
90
Траоре
4-1-4-1
30
Габулов
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
5
Шемберас
26
Секу
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
11
Букур
34
Козлов
34
Козлов
11
Букур
40
Варга
10
Комков
10
Комков
40
Варга
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
26
Секу
19
Цауня
19
Цауня
26
Секу
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
19
Антон Секрет
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Павел Кулалаев (Волжский)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая) 09:40 (понедельник, 3 октября) 22:30 (среда, 5 октября)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
4
Игнашевич назвал следующего россиянина, который уедет в Европу после Батракова
Вчера, 17:43
2
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
Вчера, 16:50
1
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Веры нет никакой»: Круговой высказался о снятии бана с России
Вчера, 21:31
2
Батраков уговаривает еще одного россиянина перейти в «Галатасарай»
Вчера, 19:20
4
Игнашевич назвал следующего россиянина, который уедет в Европу после Батракова
Вчера, 17:43
2
Акинфеев двумя словами описал свое восстановление от травмы
Вчера, 16:50
1
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+