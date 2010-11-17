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Расписание матчей
Португалия - Испания
Португалия - Испания: обзор матча 17 ноября 2010
Португалия
17.11.2010, среда, 23:55
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Испания
45'
К. Мартинш
48'
Э. Поштига
68'
Э. Поштига
90+4'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Испания
ГОЛ! 4:0!
У. Алмейда
Пас отдал
Пепе
+4
Замена
П. Машаду
️️️️
Нани
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Поштига
Замена
А. Арбелоа
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 3:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
М. Фернандеш
️️️️
К. Мартинш
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Алонсо
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 2:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
Пепе
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Данни
️️️️
К. Роналду
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Вилья
Замена
К. Марчена
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинш
Пас отдал
Э. Поштига
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
5
Жозе Босингва
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
6
Андрес Иньеста
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Португалия
3
Пепе
ЦЗ
10
Данни
ЛП
4
Мигель Велозу
ЦП
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Паулу Машаду
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
22
Эдуарду
5
Босингва
2
Алвеш
6
Карвалью
0
Перейра
0
Мейрелеш
8
Моутинью
20
Мартинш
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
4-3-1-2
1
Касильяс
5
Пуйоль
3
Пике
15
Рамос
11
Капдевила
8
Хави
5
Бускетс
14
Алонсо
21
Сильва
7
Вилья
6
Иньеста
6
Карвалью
3
Пепе
3
Пепе
6
Карвалью
7
Роналду
10
Данни
10
Данни
7
Роналду
20
Мартинш
4
Фернандеш
4
Фернандеш
20
Мартинш
17
Нани
0
Машаду
0
Машаду
17
Нани
23
Поштига
9
Алмейда
9
Алмейда
23
Поштига
3
Пике
4
Марчена
4
Марчена
3
Пике
5
Пуйоль
17
Арбелоа
17
Арбелоа
5
Пуйоль
6
Иньеста
20
Касорла
20
Касорла
6
Иньеста
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
14
Алонсо
19
Льоренте
19
Льоренте
14
Алонсо
7
Вилья
9
Торрес
9
Торрес
7
Вилья
Остались в запасе
Португалия
Испания
4
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
4
Мигель Велозу
ЦП
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Португалия - Испания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
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