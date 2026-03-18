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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Зенит - Динамо Мх
Зенит - Динамо Мх: обзор матча 18 марта 2026
Зенит
18.03.2026, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
45+9'
Д. Дуран (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо Мх
Завершен
Замена
Максим Глушенков
️️️️➡️️
Андрей Мостовой
80'
Замена
Джон Джон
️️️️➡️️
Даниил Кондаков
80'
72'
Замена
Гамид Агаларов
️️️️➡️️
Миро
Замена
Александр Соболев
️️️️➡️️
Джон Дуран
67'
Замена
Густаво Мантуан
️️️️➡️️
Вячеслав Караваев
66'
62'
Замена
Диаа Эддин Мешид
️️️️➡️️
Никита Глушков
51'
Желтая карточка
Кирилл Зинович
Желтая карточка
Вильмар Барриос
49'
46'
Замена
Андрес Аларкон
️️️️➡️️
Темиркан Сундуков
46'
Замена
Уссем Мрезиг
️️️️➡️️
Джемал Табидзе
46'
Замена
Арсен Шихалиев
️️️️➡️️
Ян Джапо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джон Дуран
45'
+9
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
9
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
71
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
9
Хазем Мастури
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Ярослав Михайлов
АП
14
Джон Джон
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
6
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Латышонок
66
Вега
28
Алип
78
Дивеев
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
61
Кондаков
17
Мостовой
11
Энрике
9
Дуран
3-2-1-2-2
33
Карабашев
43
Ахмедов
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
71
Джапо
78
Воронин
19
Зинович
47
Глушков
11
Миро
9
Мастури
17
Мостовой
33
Нино
33
Нино
17
Мостовой
15
Караваев
31
Мантуан
31
Мантуан
15
Караваев
61
Кондаков
14
Джон Джон
14
Джон Джон
61
Кондаков
9
Дуран
7
Соболев
7
Соболев
9
Дуран
17
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
17
Мостовой
77
Сундуков
24
Аларкон
24
Аларкон
77
Сундуков
5
Табидзе
16
Мрезиг
16
Мрезиг
5
Табидзе
71
Джапо
75
Шихалиев
75
Шихалиев
71
Джапо
47
Глушков
55
Мешид
55
Мешид
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
25
Агаларов
11
Миро
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
6
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
22
Мохамед Аззи
ПЗ
6
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Посещаемость:
22477
Где смотреть матч:
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