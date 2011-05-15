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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 15 мая 2011
Металлист
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
36'
Д. Олейник
70'
Д. Олейник
76'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
Замена
О. Шелаев
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Олейник
Замена
Ф. Будковский
️️️️
И. Кривошеенко
ГОЛ! 3:0!
М. Девич
ГОЛ! 2:0!
Д. Олейник
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
С. Микицей
Замена
С. Валяев
️️️️
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:0!
Д. Олейник
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
И. Тищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-1-2-3
81
Дишленкович
19
Пшеничных
26
Обрадович
4
Березовчук
3
Вильягра
8
Эдмар
16
Олейник
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
32
Девич
4-1-3-2
35
Шуст
14
Савин
13
Яворский
19
Невмывака
3
Микицей
4
Чайковский
99
Ярошенко
19
Тищенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
69
Антонов
11
Тайсон
5
Шелаев
5
Шелаев
11
Тайсон
9
Кристальдо
78
Валяев
78
Валяев
9
Кристальдо
16
Олейник
11
Ткачев
11
Ткачев
16
Олейник
19
Тищенко
30
Окриашвили
30
Окриашвили
19
Тищенко
3
Микицей
24
Гречишкин
24
Гречишкин
3
Микицей
11
Кривошеенко
28
Будковский
28
Будковский
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Металлист - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
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15
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2025.04.21 18:07
14
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1
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
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2025.06.06 16:16
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1
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2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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