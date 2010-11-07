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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Таврия
Металлист - Таврия: обзор матча 07 ноября 2010
Металлист
07.11.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Таврия
45+1'
Тайсон
45+3'
Д. Олейник
2'
А. Шиндер
10'
А. Корнев
31'
А. Донец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Таврия
Желтая карточка
С. Маркович
Желтая карточка
Д. Стойко
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
А. Корнев
Желтая карточка
Д. Олейник
Замена
А. Воробей
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
К. Давыдов
️️️️
Ж. Любенович
Замена
В. Коробка
️️️️
Р. Платон
ГОЛ! 2:3!
Д. Олейник
+3
ГОЛ! 1:3!
Тайсон
+1
Желтая карточка
С. Валяев
ГОЛ! 0:3!
А. Донец
Замена
М. Старцев
️️️️
В. Дишленкович
Замена
Д. Олейник
️️️️
В. Бордиян
12'
Желтая карточка
О. Гуменюк
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Корнев
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Шиндер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Таврия
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
37
Кирилл Давыдов
ЦП
32
Максим Хаблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
18
Гуйе
26
Обрадович
37
Бордиян
13
Фининьо
84
Романчук
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
32
Девич
11
Тайсон
3-2-2-3
12
Стойко
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
5
Маркович
3
Донец
30
Гуменюк
22
Любенович
24
Платон
7
Шиндер
11
Идахор
81
Дишленкович
1
Старцев
1
Старцев
81
Дишленкович
37
Бордиян
16
Олейник
16
Олейник
37
Бордиян
78
Валяев
9
Воробей
9
Воробей
78
Валяев
22
Любенович
37
Давыдов
37
Давыдов
22
Любенович
24
Платон
11
Коробка
11
Коробка
24
Платон
80
Корнев
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
80
Корнев
Остались в запасе
Металлист
Таврия
11
Сергей Барилко
ЦП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
32
Максим Хаблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
23
Сендли Сидней Бито
ЦП
32
Максим Хаблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Статистика матча Металлист - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Таврия
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
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2017.11.22 17:14
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2017.07.20 07:17
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