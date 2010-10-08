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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Россия
Ирландия - Россия: обзор матча 08 октября 2010
Ирландия
08.10.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Россия
73'
Р. Кин (П)
78'
Ш. Лонг
11'
А. Кержаков
28'
А. Дзагоев
51'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Россия
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Дзагоев
Травма
А. Дзагоев
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 2:3!
Ш. Лонг
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Кин
Замена
К. Фахи
️️️️
К. Дойл
Замена
И. Семшов
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Лоуренс
ГОЛ! 0:3!
Р. Широков
Пас отдал
А. Анюков
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Анюков
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
21
Пол Грин
АП
7
Лиам Лоуренс
ПП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-2-2
16
Гивен
3
Килбейн
2
Сент-Леджер
5
Данн
4
О'Ши
6
Уилэн
7
Лоуренс
7
МакГиди
21
Грин
10
Кин
13
Дойл
4-1-4-1
1
Акинфеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
18
Жирков
7
Денисов
15
Широков
9
Дзагоев
10
Зырянов
10
Аршавин
11
Кержаков
13
Дойл
5
Фахи
5
Фахи
13
Дойл
6
Уилэн
18
Гибсон
18
Гибсон
6
Уилэн
7
Лоуренс
9
Лонг
9
Лонг
7
Лоуренс
9
Дзагоев
6
Березуцкий
6
Березуцкий
9
Дзагоев
10
Зырянов
23
Семшов
23
Семшов
10
Зырянов
11
Кержаков
20
Погребняк
20
Погребняк
11
Кержаков
Остались в запасе
Ирландия
Россия
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Ирландия - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Помощники судьи:
Роб ван де Вен
Аренд Бринк (оба - Голландия)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" 22:35 (прямая)
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