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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 24 октября 2010
ЦСКА
24.10.2010, воскресенье, 14:10
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
А. Медведев
️️️️
О. Мартинс
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
Г. Карадениз
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
К. Набабкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
5
Шемберас
11
Гонсалес
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
17
Калешин
15
Муравски
16
Нобоа
7
Рязанцев
11
Касаев
22
Эдуардо
9
Мартинс
3
Хонда
18
Тошич
18
Тошич
3
Хонда
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
22
Эдуардо
61
Карадениз
61
Карадениз
22
Эдуардо
9
Мартинс
13
Медведев
13
Медведев
9
Мартинс
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
А.Малородов (Саратов)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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