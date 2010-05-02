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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Зенит
Сатурн - Зенит: обзор матча 02 мая 2010
Сатурн
02.05.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
89'
Н. Ломбертс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Зенит
ГОЛ! 0:1!
Н. Ломбертс
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
Б. Ангбва
Замена
С. Хусти
️️️️
Т. Губочан
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Р. Воробьев
️️️️
П. Немов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Розина
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
Д. Бояринцев
Красная карточка
А. Ребров
Желтая карточка
А. Игонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-4-1
32
Ребров
55
Нахушев
4
Игонин
36
Грачев
4
Ангбва
5
Немов
7
Бояринцев
28
Кузьмичев
8
Махмудов
88
Иванов
26
Якубко
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Крижанац
15
Губочан
27
Денисов
27
Розина
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
7
Бояринцев
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
7
Бояринцев
5
Немов
84
Воробьев
84
Воробьев
5
Немов
26
Якубко
10
Кириченко
10
Кириченко
26
Якубко
15
Губочан
9
Хусти
9
Хусти
15
Губочан
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Розина
34
Быстров
34
Быстров
27
Розина
Остались в запасе
Сатурн
Зенит
0
Денис Халилович
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Денис Халилович
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сатурн - Зенит
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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