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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 06 ноября 2023
Урал
06.11.2023, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
62'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Рубин
90'
+7
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
+5
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
В. Вада
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Г. Шеттине
90'
+1
Желтая карточка
Т. Аюпов
81'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Ф. Сунгатулин
79'
77'
Желтая карточка
И. Вуячич
75'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Н. Чумич
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Мишкич
67'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Е. Филипенко
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Вада
59'
Замена
А. Зотов
️️️️
Л. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
(К)
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
24
Филипенко
16
Итало
2
Бегич
15
Кулаков
6
Сунгатулин
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
7
Юшин
7
Шеттине
4-1-2-2-1
99
Дюпин
70
Кабутов
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
6
Иву
23
Безруков
23
Вада
77
Ранджелович
27
Чумич
19
Даку
24
Филипенко
22
Бевеев
22
Бевеев
24
Филипенко
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
7
Шеттине
18
Газинский
18
Газинский
7
Шеттине
6
Сунгатулин
79
Каштанов
79
Каштанов
6
Сунгатулин
23
Вада
5
Ашурматов
5
Ашурматов
23
Вада
77
Ранджелович
21
Зотов
21
Зотов
77
Ранджелович
27
Чумич
7
Фамейе
7
Фамейе
27
Чумич
Остались в запасе
Урал
Рубин
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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