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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 26 августа 2023
Зенит
26.08.2023, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Урал
8'
И. Сергеев
30'
М. Кассьерра
45+1'
Клаудиньо
68'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Урал
Замена
З. Бакаев
️️️️
Вендел
90'
+1
83'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Д. Мишкич
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Клаудиньо
76'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Н. Алип
75'
70'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
70'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Юшин
Замена
Д. Васильев
️️️️
И. Сергеев
70'
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Фернандес
69'
ГОЛ! 4:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Вендел
68'
50'
Желтая карточка
И. Ишков
46'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
И. Сиссе
46'
Замена
И. Ишков
️️️️
Д. Кулаков
ГОЛ! 3:0!
Клаудиньо
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
В. Барриос
30'
21'
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Клаудиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛАЗ
3
Дуглас Сантос
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
ЦП
8
Вендел
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПАЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
7
Александр Юшин
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Урал
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-3-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
28
Алип
15
Караваев
3
Круговой
5
Барриос
6
Фернандес
33
Клаудиньо
8
Вендел
33
Сергеев
9
Кассьерра
4-2-2-1-1
1
Помазун
15
Кулаков
2
Бегич
16
Итало
24
Кики
22
Бевеев
75
Сиссе
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
7
Шеттине
6
Фернандес
11
Сутормин
11
Сутормин
6
Фернандес
33
Сергеев
18
Васильев
18
Васильев
33
Сергеев
28
Алип
8
Коваленко
8
Коваленко
28
Алип
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
8
Вендел
77
Бакаев
77
Бакаев
8
Вендел
33
Мишкич
14
Мосин
14
Мосин
33
Мишкич
75
Сиссе
8
Аюпов
8
Аюпов
75
Сиссе
15
Кулаков
97
Ишков
97
Ишков
15
Кулаков
7
Юшин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Юшин
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
Остались в запасе
Зенит
Урал
31
Густаво Мантуан
ПЗ
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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