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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 15 апреля 2010
Металлист
15.04.2010, четверг, 19:00
Чемпионат Украины, 25 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
72'
Жажа
87'
М. Девич (П)
19'
А. Горяинов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
Замена
О. Шелаев
️️️️
С. Валяев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Девич
Замена
И. Козориз
️️️️
В. Мельник
Замена
Н. Кашевский
️️️️
А. Пуканыч
Замена
Г. Габедава
️️️️
В. Лукша
ГОЛ! 1:1!
Жажа
Желтая карточка
А. Рыкун
Замена
А. Рыкун
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
В. Лысенко
Замена
М. Обрадович
️️️️
А. Путивцев
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Горяинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
4-2-1-3
29
Горяинов
13
Фининьо
37
Бордиян
18
Гуйе
5
Путивцев
8
Эдмар
78
Валяев
16
Олейник
7
Лысенко
70
Жажа
32
Девич
3-2-3-2
12
Остапенко
24
Чучман
4
Мельник
3
Микицей
14
Савин
51
Яценко
82
Паулаускас
27
Пуканыч
5
Лукша
11
Кривошеенко
19
Касьян
5
Путивцев
26
Обрадович
26
Обрадович
5
Путивцев
78
Валяев
5
Шелаев
5
Шелаев
78
Валяев
7
Лысенко
0
Рыкун
0
Рыкун
7
Лысенко
5
Лукша
55
Габедава
55
Габедава
5
Лукша
4
Мельник
56
Козориз
56
Козориз
4
Мельник
27
Пуканыч
6
Кашевский
6
Кашевский
27
Пуканыч
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
1
Всеволод Романенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
Остались в запасе
1
Всеволод Романенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Металлист - Мариуполь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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