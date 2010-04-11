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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 11 апреля 2010
Мариуполь
11.04.2010, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 24 тур
0 : 4
Завершен
Металлург
42'
В. Димитров (П)
69'
Ч. Танаса
81'
Г. Мхитарян
84'
В. Димитров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
А. Дашян
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 0:4!
В. Димитров
ГОЛ! 0:3!
Г. Мхитарян
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Касьян
ГОЛ! 0:2!
Ч. Танаса
Замена
Н. Кашевский
️️️️
Г. Паулаускас
Замена
С. Кингсли
️️️️
Соарес
Замена
Ч. Танаса
️️️️
М. Мгуни
Замена
К. Ярошенко
️️️️
С. Микицей
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Димитров
Желтая карточка
С. Микицей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
3
Микицей
4
Мельник
3
Самусевас
51
Яценко
14
Савин
19
Тищенко
27
Пуканыч
82
Паулаускас
11
Кривошеенко
19
Касьян
4-3-2-1
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
4
Прийма
4
Воловик
98
Боавентура
22
Мхитарян
11
Годин
16
Янков
18
Димитров
17
Соарес
27
Мгуни
19
Касьян
55
Габедава
55
Габедава
19
Касьян
82
Паулаускас
6
Кашевский
6
Кашевский
82
Паулаускас
3
Микицей
99
Ярошенко
99
Ярошенко
3
Микицей
18
Димитров
9
Дашян
9
Дашян
18
Димитров
17
Соарес
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
17
Соарес
27
Мгуни
22
Танаса
22
Танаса
27
Мгуни
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
5
Витаутас Лукша
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
5
Витаутас Лукша
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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