Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Материалы

Ростов - Урал

22.02.2023, Среда, 17:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала , первый матч Ростов - Урал
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
14 октября, пятница 19:30 Ростов 1:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
18 тур
11 декабря, суббота 19:00 Ростов 1:4 Урал
6 тур
27 августа, пятница 16:30 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
10 мая, понедельник 16:30 Урал 1:0 Ростов
5 тур
26 августа, среда 20:30 Ростов 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 16:30 Ростов 0:0 Урал
4 тур
3 августа, суббота 14:00 Урал 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 19:00 Ростов 2:1 Урал
7 тур
17 сентября, понедельник 17:30 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:0 Урал
1 тур
15 июля, суббота 15:00 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 17:00 Урал 1:0 Ростов
2 тур
7 августа, воскресенье 21:30 Ростов 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Урал
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 15:45 Урал 0:1 Ростов
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
...
  • Читайте нас: 