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Кубок России
Ростов - Урал
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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Материалы
23 февраля
11:11
«Судей, может, тоже в начале сезона трясет». Президент «Урала» Иванов – о матче с «Ростовом»
08:13
Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» и «Ростова» в Кубке России
1
22 февраля
21:50
«Что это за хрень такая?» Карпин – о газоне на стадионе «Ростова»
2
20:58
«Это не футбол»: Карпин сравнил матч «Ростов» – «Урал» с регби
1
19:25
Кубок России. Комличенко спас «Ростов» от поражения от «Урала» (1:1)
16:48
«Ростов» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России
2
15:35
Где смотреть матч «Ростов» – «Урал»: 1/4 финала Кубка России
Ростов - Урал
22.02.2023, Среда, 17:30 мск
Ростов-на-Дону, стадион
Ростов Арена
Трансляция:
Матч ТВ
Россия. Кубок, 1/4 финала
, первый матч
Ростов
-
Урал
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Протокол
История игр
Комментарии
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
14 октября, пятница
19:30
Ростов
1:2
Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
18 тур
11 декабря, суббота
19:00
Ростов
1:4
Урал
6 тур
27 августа, пятница
16:30
Урал
1:1
Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
10 мая, понедельник
16:30
Урал
1:0
Ростов
5 тур
26 августа, среда
20:30
Ростов
1:0
Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота
16:30
Ростов
0:0
Урал
4 тур
3 августа, суббота
14:00
Урал
2:2
Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота
19:00
Ростов
2:1
Урал
7 тур
17 сентября, понедельник
17:30
Урал
1:1
Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье
14:00
Ростов
1:0
Урал
1 тур
15 июля, суббота
15:00
Урал
1:1
Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда
17:00
Урал
1:0
Ростов
2 тур
7 августа, воскресенье
21:30
Ростов
0:0
Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник
19:30
Ростов
1:0
Урал
15 тур
7 ноября, суббота
14:00
Урал
1:2
Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье
15:45
Урал
0:1
Ростов
12 тур
31 октября, пятница
19:00
Ростов
1:0
Урал
Товарищеские матчи 2014
12 февраля, среда
18:00
Ростов
5:4
Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница
17:00
Урал
1:4
Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник
20:30
Ростов
1:1
Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда
19:00
Ростов
3:1
Урал
5 тур
22 апреля, вторник
17:00
Урал
1:1
Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник
00:00
Урал
2:1
Ростов
2 тур
9 марта, суббота
00:00
Ростов
2:1
Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда
00:00
Ростов
2:0
Урал
15 тур
8 июля, суббота
00:00
Урал
2:0
Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье
00:00
Урал
1:1
Ростов
15 тур
17 июня, четверг
00:00
Ростов
2:1
Урал
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