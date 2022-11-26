Торпедо - Урал

При любом результате Урал идет дальше в Кубке. Лучше сезон завершить на позитиве
|3 тур
|28 сентября, среда
|15:00
|Урал
|1:0
|Торпедо
|22 тур
|19 ноября, понедельник
|18:30
|Торпедо
|2:3
|Урал
|6 тур
|13 августа, понедельник
|17:00
|Урал
|3:0
|Торпедо
|Второй этап, 49 тур
|29 апреля, воскресенье
|14:00
|Торпедо
|2:6
|Урал
|Второй этап, 42 тур
|27 марта, вторник
|17:00
|Урал
|2:0
|Торпедо
|Второй этап, 25 тур
|1 сентября, четверг
|19:00
|Торпедо
|0:1
|Урал
|Второй этап, 6 тур
|28 апреля, четверг
|17:00
|Урал
|2:1
|Торпедо
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Урал
|6
|4
|1
|1
|9:5
|+4
|14
|2.
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|8:4
|+4
|13
|3.
|Торпедо М
|6
|2
|1
|3
|6:7
|-1
|7
|4.
|Сочи
|6
|0
|1
|5
|6:13
|-7
|2