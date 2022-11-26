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Судьи
Главный судья:
Ян Бобровский (Санкт-Петербург)
Помощники:
Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Александр Гвардис
Материалы

Торпедо - Урал

26.11.2022, Суббота, 16:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Кубок, 6 тур Торпедо - Урал
Россия. Кубок (2022/2023), группа D
3 тур
28 сентября, среда 15:00 Урал 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
11 сентября, воскресенье 13:00 Урал 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 15:30 Торпедо 3:1 Урал
4 тур
16 августа, суббота 17:00 Урал 0:2 Торпедо
Товарищеские матчи 2015

28 февраля, суббота 17:00 Урал 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
19 ноября, понедельник 18:30 Торпедо 2:3 Урал
6 тур
13 августа, понедельник 17:00 Урал 3:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 49 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Торпедо 2:6 Урал
Второй этап, 42 тур
27 марта, вторник 17:00 Урал 2:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 19:00 Торпедо 0:1 Урал
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 2:1 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 15:00 Урал 2:0 Торпедо
3 тур
6 апреля, воскресенье 14:00 Торпедо 2:2 Урал
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Урал 1:0 Торпедо
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Торпедо 3:0 Урал
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Урал 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Урал
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 Урал 5:0 Торпедо
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
11 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Урал 6 4 1 1 9:5 +4 14
2. ЦСКА 6 4 1 1 8:4 +4 13
3. Торпедо М 6 2 1 3 6:7 -1 7
4. Сочи 6 0 1 5 6:13 -7 2
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 26 ноября 2022, 08:04

    При любом результате Урал идет дальше в Кубке. Лучше сезон завершить на позитиве

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