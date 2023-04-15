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РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 15 апреля 2023
Урал
15.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
66'
Р. Влут (П)
13'
А. Заболотный
59'
Ф. Чалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Мишкич
90'
+2
Желтая карточка
А. Каштанов
90'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Р. Влут
83'
81'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
73'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
А. Егорычев
67'
Замена
А. Юшин
️️️️
И. Сиссе
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Влут
66'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Чалов
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Ю. Газинский
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
4-1-3-1-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
15
Кулаков
75
Сиссе
18
Газинский
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Бикфалви
20
Влут
4-2-2-2
35
Акинфеев
22
Гайич
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
5
Мендес
10
Обляков
19
Зайнутдинов
91
Заболотный
63
Чалов
18
Газинский
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
18
Газинский
5
Егорычев
77
Ранджелович
77
Ранджелович
5
Егорычев
75
Сиссе
7
Юшин
7
Юшин
75
Сиссе
20
Влут
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Влут
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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