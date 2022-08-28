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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 28 августа 2022
Урал
28.08.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
50'
Малком
54'
А. Мостовой
60'
Малком
72'
Родригао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Зенит
79'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
78'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Малком
76'
Желтая карточка
Малком
Замена
И. Быковский
️️️️
Л. Гогличидзе
73'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Э. Бикфалви
73'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Ю. Газинский
73'
73'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
72'
ГОЛ! 0:4!
Родригао
Пас отдал
М. Кассьерра
64'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Мостовой
64'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Герасимов
62'
Травма
А. Герасимов
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Малком
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Юшин
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Мостовой
Пас отдал
Вендел
50'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Желтая карточка
А. Каштанов
23'
Желтая карточка
А. Герасимов
19'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПАЗ
7
Александр Юшин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
1
Давыд Алексеев
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
93
Герасимов
25
Эмерсон
46
Мамин
7
Юшин
22
Бевеев
18
Газинский
92
Подберезкин
10
Бикфалви
79
Каштанов
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
77
Мостовой
33
Сергеев
3
Гогличидзе
94
Быковский
94
Быковский
3
Гогличидзе
93
Герасимов
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
93
Герасимов
18
Газинский
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
18
Газинский
10
Бикфалви
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Бикфалви
7
Юшин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
7
Юшин
10
Малком
31
Мантуан
31
Мантуан
10
Малком
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
77
Мостовой
77
Бакаев
77
Бакаев
77
Мостовой
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Урал
Зенит
1
Давыд Алексеев
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Давыд Алексеев
ВР
31
Дмитрий Ландаков
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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