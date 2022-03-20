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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 20 марта 2022
ЦСКА
20.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
6 : 1
Завершен
Рубин
5'
Ю. Языджи
11'
Ж. Гбамен
24'
Х. Медина
26'
Х. Карраскаль
67'
Ю. Языджи
86'
Ю. Языджи (П)
38'
К. Кучаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Рубин
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ю. Языджи
88'
87'
Замена
М. Апшацев
️️️️
К. Кучаев
87'
Замена
Е. Тесленко
️️️️
Х. Кварацхелия
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Ю. Языджи
86'
85'
Вторая желтая
С. Бегич
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Х. Карраскаль
80'
78'
Желтая карточка
Л. Фаттахов
78'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Г. Онугха
68'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
С. Бакаев
ГОЛ! 5:1!
Ю. Языджи
Пас отдал
В. Яковлев
67'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Б. Зайнутдинов
65'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
58'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
Г. Щенников
46'
45'
Вторая желтая
А. Ломовицкий
38'
ГОЛ! 4:1!
К. Кучаев
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
И. Обляков
34'
ГОЛ! 4:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
26'
25'
Желтая карточка
С. Бегич
ГОЛ! 3:0!
Х. Медина
Пас отдал
Ж. Гбамен
24'
20'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
Г. Щенников
15'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Гбамен
Пас отдал
Х. Медина
11'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
И. Обляков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
38
Леон Мусаев
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
5
Гбамен
19
Зайнутдинов
10
Обляков
15
Карраскаль
28
Медина
97
Языджи
4-1-3-1-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Бегич
3
Тальби
71
Самошников
38
Мусаев
17
Бакаев
11
Ломовицкий
18
Кучаев
7
Кварацхелия
7
Онугха
42
Щенников
32
Магнуссон
32
Магнуссон
42
Щенников
97
Языджи
97
Ахметов
97
Ахметов
97
Языджи
15
Карраскаль
21
Эджуке
21
Эджуке
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Зайнутдинов
17
Бакаев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
17
Бакаев
7
Кварацхелия
2
Тесленко
2
Тесленко
7
Кварацхелия
17
Бакаев
6
Апшацев
6
Апшацев
17
Бакаев
7
Онугха
44
Кузнецов
44
Кузнецов
7
Онугха
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Рубин
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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