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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 25 сентября 2021
Спартак
25.09.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
3'
Э. Понсе
29'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
К. Промес
90'
Замена
М. Игнатов
️️️️
В. Мозес
85'
80'
Замена
Н. Милетич
️️️️
А. Алиев
70'
Замена
А. Сухов
️️️️
М. Бауэр
Замена
Н. Рассказов
️️️️
З. Бакаев
70'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
70'
69'
Желтая карточка
А. Голубев
64'
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
63'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
54'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
Э. Касинтура
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
29'
19'
Желтая карточка
В. Камилов
18'
Желтая карточка
В. Кротов
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
Пас отдал
З. Бакаев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
3-3-1-2-1
98
Максименко
5
Кофрие
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
18
Умяров
68
Литвинов
11
Мозес
10
Промес
7
Бакаев
9
Понсе
4-1-2-2-1
31
Беленов
26
Бауэр
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
5
Йокич
24
Мрзляк
10
Алиев
18
Камилов
17
Касинтура
57
Кротов
25
Агаларов
7
Бакаев
15
Рассказов
15
Рассказов
7
Бакаев
10
Промес
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Промес
11
Мозес
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Мозес
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
10
Алиев
3
Милетич
3
Милетич
10
Алиев
26
Бауэр
33
Сухов
33
Сухов
26
Бауэр
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
17
Касинтура
19
Иванов
19
Иванов
17
Касинтура
Остались в запасе
Спартак
Уфа
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
Главный тренер
Руй Витория
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Спартак - Уфа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Спартак
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