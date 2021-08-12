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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Арам Петросян, Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Игорь Панин AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Материалы

Рубин - Ахмат

08.08.2021, Воскресенье, 20:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Россия. Премьер-лига, 3 тур Рубин - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 20:00 Ахмат 0:0 Рубин
10 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Рубин 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
29 июля, понедельник 20:00 Рубин 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 19:00 Рубин 1:0 Ахмат
4 тур
18 августа, суббота 21:30 Ахмат 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 14:00 Рубин 3:2 Ахмат
11 тур
25 сентября, понедельник 19:30 Ахмат 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
22 октября, суббота 19:30 Ахмат 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Ахмат
2 тур
9 августа, суббота 20:00 Ахмат 1:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Рубин 1:1 Ахмат
3 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:0 Рубин
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
22 июля, пятница 19:45 Ахмат 0:1 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рубин 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:45 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 18:45 Рубин 4:0 Ахмат
4 тур
11 апреля, суббота 14:45 Ахмат 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 1:3 Ахмат
14 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:5 Рубин
9 тур
21 мая, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 8 августа 2021, 22:02

    Да..... Ахмату СИЛЬНО! не повезло. Хотя удар был хорош, как в учебнике.

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    Рейтинг: +67941

    portero 8 августа 2021, 21:55

    Рубин не смог Ахмат помог.... второй это автогол исправить надо

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