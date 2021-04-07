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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 07 апреля 2021
Ахмат
07.04.2021, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Уфа
55'
Е. Харин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Уфа
88'
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
В. Анхель
️️️️
Е. Харин
77'
Желтая карточка
А. Семенов
65'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Б. Бериша
63'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
В. Ильин
63'
58'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
К. Андрич
57'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
Е. Харин
55'
45'
+3
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Урунов
30'
Желтая карточка
В. Камилов
29'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Желтая карточка
М. Быстров
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Гудиев
8
Богосавац
15
Пуцко
13
Семенов
4
Быстров
94
Тимофеев
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
59
Харин
98
Ильин
3-3-1-1-2
31
Беленов
3
Аликин
4
Никитин
15
Плиев
26
Бауэр
77
Бизоза
18
Морозов
18
Камилов
11
Урунов
17
Андрич
8
Сысуев
59
Харин
4
Анхель
4
Анхель
59
Харин
7
Бериша
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Бериша
98
Ильин
99
Алмаши
99
Алмаши
98
Ильин
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
11
Урунов
50
Голубев
50
Голубев
11
Урунов
17
Андрич
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
17
Андрич
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Ахмат - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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