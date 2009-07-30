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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Металлист
Риека - Металлист: обзор матча 30 июля 2009
Риека
30.07.2009, четверг, 23:00
Лига Европы
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Металлист
60'
А. Шарбини
43'
А. Еременко
87'
В. Лысенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Металлист
Желтая карточка
А. Памич
+2
Желтая карточка
И. Манце
ГОЛ! 1:2!
В. Лысенко
Пас отдал
Х. Майдана
Замена
В. Туркаль
️️️️
М. Матко
Замена
А. Березовчук
️️️️
С. Пшеничных
Замена
М. Тадеевич
️️️️
Х. Штрок
Желтая карточка
Р. Фернандес
Красная карточка
С. Валяев
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Еременко
Замена
А. Тришович
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 1:1!
А. Шарбини
Пас отдал
Р. Фернандес
Желтая карточка
Х. Майдана
ГОЛ! 0:1!
А. Еременко
Пас отдал
С. Валяев
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
М. Матко
Замена
Й. Смит
️️️️
А. Шарбини
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
1
Иван Манце
ВР
20
Рамон Фернандес
ЛЗ
29
Матия Матко
ЦЗ
5
Игорь Цагаль
ЦЗ
14
Хрвое Штрок
ПЗ
6
Фаусто Будичин
ЛП
22
Тарик Церич
ЦП
8
Давор Ландека
ЦП
19
Ален Памич
ПП
90
Анас Шарбини
ЦФ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
Главный тренер
Роберт Рубчич
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЛП
78
Сергей Валяев
ЦП
5
Олег Шелаев
ЦП
8
Эдмар
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Риека
22
Аднан Ходжич
ВР
4
Йоханн Смит
ЛЗ
6
Кенан Чейванович
ЦЗ
3
Денис Любович
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
26
Ведран Туркаль
ЦФ
28
Марио Тадеевич
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
4-4-2
1
Манце
20
Фернандес
29
Матко
5
Цагаль
14
Штрок
6
Будичин
22
Церич
8
Ландека
19
Памич
9
Шарбини
90
Шарбини
4-4-2
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
2
Майдана
19
Пшеничных
8
Эдмар
78
Валяев
5
Шелаев
20
Еременко
32
Девич
7
Лысенко
90
Шарбини
4
Смит
4
Смит
90
Шарбини
29
Матко
26
Туркаль
26
Туркаль
29
Матко
14
Штрок
28
Тадеевич
28
Тадеевич
14
Штрок
19
Пшеничных
4
Березовчук
4
Березовчук
19
Пшеничных
32
Девич
8
Тришович
8
Тришович
32
Девич
20
Еременко
16
Олейник
16
Олейник
20
Еременко
Остались в запасе
Риека
Металлист
6
Кенан Чейванович
ЦЗ
3
Денис Любович
ЦЗ
22
Аднан Ходжич
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
Главный тренер
Роберт Рубчич
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
Остались в запасе
6
Кенан Чейванович
ЦЗ
3
Денис Любович
ЦЗ
22
Аднан Ходжич
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
Остались в запасе
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
Главный тренер
Роберт Рубчич
Статистика матча Риека - Металлист
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
21.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
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Рудеш
1 : 2
16.10.2026
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Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
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Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
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Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Йоуни Хюютия
(Каарина)
Помощники судьи:
Микко Алакаре
Йоуко Иконен (оба - Финляндия)
Делегат:
Адонис Прокопиу (Кипр)
Стадион:
Кантрида
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