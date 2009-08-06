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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Риека
Металлист - Риека: обзор матча 06 августа 2009
Металлист
06.08.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Риека
11'
П. Гуйе
62'
Д. Олейник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Риека
Замена
С. Барилко
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
В. Туркаль
Замена
Зезето
️️️️
Эдмар
Замена
В. Степчич
️️️️
Т. Церич
Замена
К. Чейванович
️️️️
Х. Штрок
Замена
Э. Даниэль Фредес
️️️️
В. Лысенко
ГОЛ! 2:0!
Д. Олейник
Пас отдал
А. Еременко
Замена
М. Даткович
️️️️
Й. Смит
Желтая карточка
П. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
П. Гуйе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Риека
1
Иван Манце
ВР
4
Йоханн Смит
ЛЗ
8
Давор Ландека
ЦЗ
5
Игорь Цагаль
ЦЗ
14
Хрвое Штрок
ПЗ
6
Фаусто Будичин
ЛП
18
Ведран Герц
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
22
Тарик Церич
ПП
28
Марио Тадеевич
ЦФ
26
Ведран Туркаль
ЦФ
Главный тренер
Роберт Рубчич
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
25
Зезето
ЦФ
Риека
22
Аднан Ходжич
ВР
3
Денис Любович
ЦЗ
6
Кенан Чейванович
ЦЗ
25
Валентино Степчич
ЦП
25
Марин Даткович
ЦП
15
Санди Крижман
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
20
Еременко
8
Эдмар
5
Шелаев
16
Олейник
32
Девич
7
Лысенко
4-4-2
1
Манце
14
Штрок
8
Ландека
5
Цагаль
4
Смит
22
Церич
18
Герц
87
Крейлах
6
Будичин
26
Туркаль
28
Тадеевич
8
Эдмар
25
Зезето
25
Зезето
8
Эдмар
16
Олейник
11
Барилко
11
Барилко
16
Олейник
7
Лысенко
10
Фредес
10
Фредес
7
Лысенко
14
Штрок
6
Чейванович
6
Чейванович
14
Штрок
22
Церич
25
Степчич
25
Степчич
22
Церич
4
Смит
25
Даткович
25
Даткович
4
Смит
Остались в запасе
Металлист
Риека
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
3
Денис Любович
ЦЗ
22
Аднан Ходжич
ВР
15
Санди Крижман
ЦФ
Главный тренер
Роберт Рубчич
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
3
Денис Любович
ЦЗ
22
Аднан Ходжич
ВР
15
Санди Крижман
ЦФ
Главный тренер
Роберт Рубчич
Статистика матча Металлист - Риека
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
21.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Радек Матейек
(Петрвальд)
Помощники судьи:
Лудек Лгота
Мартин Вечера (оба - Чехия)
Делегат:
Иван Леков (Болгария)
Стадион:
ОСК Металлист
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