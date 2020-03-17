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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Тамбов - Крылья Советов

16.03.2020, Понедельник, 19:30 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 22 тур Тамбов - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Тамбов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
27 сентября, четверг 19:30 Тамбов 1:2 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 15:00 Тамбов 0:2 Крылья Советов
12 тур
6 сентября, среда 18:00 Крылья Советов 1:0 Тамбов
Россия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 15:00 Тамбов 2:3 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 16 марта 2020, 20:49

    Походу граф всё-таки собрался вывести Крылья в ФНЛ. Игра чем-то напоминает вчерашнюю Ростов - Локо

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    Рейтинг: +1710

    Sviro 16 марта 2020, 20:21

    Ну, вот, как я и предсказывал - первая "баночка" заработана.

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    Рейтинг: +174

    iurylario 16 марта 2020, 20:15

    ну все оренбург на игры на вылет

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 16 марта 2020, 10:56

    думаю тут будет ничья)

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    Рейтинг: +1710

    Sviro > Mister_Tomsk 16 марта 2020, 19:59

    Не, такие важные матчи с соседями по таблице, да у себя дома, крылья, как правило, проигрывают.

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