Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Зенит - Урал

14.03.2020, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
12 тур
6 октября, воскресенье 11:30 Урал 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 11:30 Урал 0:1 Зенит
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Зенит 4:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Зенит 2:1 Урал
5 тур
9 августа, среда 17:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 14:00 Зенит 2:0 Урал
10 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Урал 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Зенит 3:0 Урал
2 тур
26 июля, воскресенье 13:30 Урал 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 марта 2020, 10:45

    Зенит с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +495

    the teacher 14 марта 2020, 20:24

    Блеать когда уже эту дырку заменят на нормального вратаря ((

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 14 марта 2020, 19:13

    Все понятно,опять Зенит вытягивают.За границей за договорные матчи в низшую лигу отправляют.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 14 марта 2020, 18:23

    шоу газпрома продолжается....

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 14 марта 2020, 18:06

    Оо прям совсем все честно

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > все_будет_AUDI 14 марта 2020, 21:13

    А разве не видно? Просто тот, кто управляет Зенитом, выставил сопернику уровень сложности "новичок"

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +29

    ванжо55 14 марта 2020, 18:04

    ну что там ростов, кто больше забил?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +82

    Mefestion > ванжо55 14 марта 2020, 18:17

    Ты серьезно? У Ростова в 10 раз меньше бюджет, слабее игроки. И ты сравниваешь Зенит и Ростов?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 14 марта 2020, 18:02

    Интересно, десятку сегодня разменяем?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +804

    Dizgen 14 марта 2020, 17:59

    Империя зла все проплатила!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +951

    matvei_72 > Dizgen 14 марта 2020, 18:25

    это ты империя дерьма!!!...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +387

    Vizual > matvei_72 14 марта 2020, 19:36

    Постеснялся бы в высказываниях любитель пышки

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +158

    Файдаэн_Шаз 14 марта 2020, 17:43

    Хоть бы перед англоязычными зрителями постыдились так подстилаться. Уроды.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 14 марта 2020, 17:21

    Малкома с почином!!!!!!!!!!!!

    9
    Ответить
  • Читайте нас: 