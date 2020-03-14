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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 14 марта 2020
Зенит
14.03.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
7 : 1
Завершен
Урал
8'
С. Азмун
12'
А. Дзюба
15'
С. Азмун
27'
Малком
61'
С. Азмун
69'
С. Дриусси
72'
А. Дзюба (П)
65'
А. Панюков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Я. Ракицкий
80'
Желтая карточка
Л. Мусаев
76'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
М. Оздоев
73'
ГОЛ с пенальти! 7:1!
А. Дзюба
72'
ГОЛ! 6:1!
С. Дриусси
Пас отдал
С. Азмун
69'
67'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Димитров
65'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Панюков
62'
Желтая карточка
И. Калинин
ГОЛ! 5:0!
С. Азмун
Пас отдал
Малком
61'
54'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Д. Ефремов
46'
Замена
Д. Поляков
️️️️
М. Вилюш
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Ю. Жирков
46'
ГОЛ! 4:0!
Малком
Пас отдал
Д. Сантос
27'
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
15'
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Я. Ракицкий
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
М. Оздоев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
18
Жирков
21
Оздоев
9
Дриусси
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
4-1-2-2-1
31
Годзюр
15
Кулаков
46
Мамин
16
Вилюш
13
Калинин
8
Августиняк
17
Димитров
5
Егорычев
22
Ефремов
10
Бикфалви
11
Панюков
18
Жирков
38
Мусаев
38
Мусаев
18
Жирков
44
Ракицкий
14
Кузяев
14
Кузяев
44
Ракицкий
21
Оздоев
8
Шамкин
8
Шамкин
21
Оздоев
17
Димитров
11
Шаболин
11
Шаболин
17
Димитров
16
Вилюш
23
Поляков
23
Поляков
16
Вилюш
22
Ефремов
10
Юсупов
10
Юсупов
22
Ефремов
Остались в запасе
Зенит
Урал
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Зенит - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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