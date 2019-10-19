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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Урал
Тамбов - Урал: обзор матча 19 октября 2019
Тамбов
19.10.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Урал
61'
В. Обухов (П)
73'
В. Ильин
76'
В. Ароян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Урал
90'
+4
Замена
И. Насыров
️️️️
О. Эль Кабир
90'
+1
Желтая карточка
П. Бумаль
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Рыбин
82'
76'
ГОЛ! 1:2!
В. Ароян
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Килин
73'
70'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
64'
Замена
П. Бумаль
️️️️
А. Егорычев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Обухов
61'
61'
Замена
А. Панюков
️️️️
Н. Димитров
Замена
О. Чернышов
️️️️
М. Костюков
59'
13'
Желтая карточка
В. Ароян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
27
Грицаенко
30
Таказов
55
Осипенко
22
Рыбин
92
Чуперка
3
Тетрашвили
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
77
Мелкадзе
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
33
Ароян
3
Меркулов
8
Августиняк
17
Димитров
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
18
Килин
80
Хосонов
80
Хосонов
18
Килин
77
Костюков
7
Чернышов
7
Чернышов
77
Костюков
22
Рыбин
9
Мамтов
9
Мамтов
22
Рыбин
58
Эль Кабир
77
Насыров
77
Насыров
58
Эль Кабир
5
Егорычев
20
Бумаль
20
Бумаль
5
Егорычев
17
Димитров
11
Панюков
11
Панюков
17
Димитров
Остались в запасе
Тамбов
Урал
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Артем Шаболин
АП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Тамбов - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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