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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Тамбов
Рубин - Тамбов: обзор матча 05 октября 2019
Рубин
05.10.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
27'
И. Коновалов
32'
З. Давиташвили
54'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Тамбов
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
+2
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Кьяртанссон
90'
89'
Желтая карточка
А. Килин
Желтая карточка
В. Кьяртанссон
77'
77'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Костюков
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
З. Давиташвили
73'
Желтая карточка
О. Данченко
68'
Желтая карточка
Ф. Уремович
61'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
61'
58'
Замена
В. Кулик
️️️️
П. Карасев
54'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
М. Осипенко
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ! 2:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
В. Подберезкин
32'
31'
Желтая карточка
А. Ойеволе
ГОЛ! 1:0!
И. Коновалов
27'
Желтая карточка
К. Плиев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
68
Игорь Дворяшин
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-5-1-1
99
Дюпин
29
Денисов
22
Уремович
15
Плиев
17
Коновалов
22
Давиташвили
92
Подберезкин
94
Данченко
28
Могилевец
88
Ташаев
9
Кьяртанссон
3-1-1-3-2
88
Шелия
58
Ойеволе
55
Осипенко
27
Грицаенко
18
Карасев
92
Чуперка
7
Чернышов
18
Килин
77
Костюков
77
Мелкадзе
13
Обухов
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
9
Кьяртанссон
20
Марков
20
Марков
9
Кьяртанссон
18
Карасев
55
Кулик
55
Кулик
18
Карасев
77
Костюков
9
Мамтов
9
Мамтов
77
Костюков
7
Чернышов
14
Аппаев
14
Аппаев
7
Чернышов
Остались в запасе
Рубин
Тамбов
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Камиль Закиров
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
68
Игорь Дворяшин
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Камиль Закиров
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Остались в запасе
15
Андрей Часовских
ЦФ
8
Усман Мухаммед
ЦП
68
Игорь Дворяшин
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Рубин - Тамбов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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Рубин
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