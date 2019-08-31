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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Крылья Советов - Динамо

30.08.2019, Пятница, 20:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Крылья Советов - Динамо Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
10 тур
6 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
10 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Крылья Советов 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 13:30 Крылья Советов 1:2 Динамо
13 тур
28 октября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:0 Динамо
10 тур
21 мая, суббота 16:15 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
15 тур
31 июля, суббота 21:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 18:15 Крылья Советов 3:1 Динамо
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
9 тур
7 мая, среда 20:30 Динамо 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 30 августа 2019, 21:55

    Хронически нулевые! Опять Гинер будет "Динамо" от вылета спасать.

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