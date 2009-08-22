Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Таврия
Мариуполь - Таврия: обзор матча 22 августа 2009
Мариуполь
22.08.2009, суббота, 21:00
Чемпионат Украины, 5 тур
2 : 2
Завершен
Таврия
19'
К. Ярошенко
25'
В. Мельник
79'
В. Гигиадзе
90+2'
Ж. Любенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Таврия
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Любенович
Желтая карточка
П. Кирильчик
ГОЛ! 2:1!
В. Гигиадзе
Желтая карточка
А. Савин
Замена
П. Кирильчик
️️️️
К. Ярошенко
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Галюза
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
О. Карамушка
Замена
Р. Платон
️️️️
С. Маркович
ГОЛ! 2:0!
В. Мельник
ГОЛ! 1:0!
К. Ярошенко
19'
Желтая карточка
М. Старцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
22
Олег Карамушка
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
18
Руслан Петрович
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
2
Игорь Буряк
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
15
Евгений Луценко
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
24
Чучман
4
Мельник
3
Микицей
3
Самусевас
14
Савин
27
Пуканыч
19
Тищенко
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
19
Касьян
4-3-2
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
22
Любенович
84
Голайдо
2
Галюза
11
Идахор
39
Ковпак
99
Ярошенко
6
Кирильчик
6
Кирильчик
99
Ярошенко
5
Маркович
24
Платон
24
Платон
5
Маркович
2
Галюза
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
2
Галюза
Остались в запасе
Мариуполь
Таврия
18
Руслан Петрович
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
15
Евгений Луценко
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
18
Руслан Петрович
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
Остались в запасе
2
Игорь Буряк
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
15
Евгений Луценко
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Мариуполь - Таврия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Таврия
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+