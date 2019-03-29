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Крылья Советов - Арсенал
Крылья Советов - Арсенал: обзор матча 29 марта 2019
Крылья Советов
29.03.2019, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
66'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Арсенал
89'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
86'
Замена
К. Берхамов
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
А. Самедов
82'
Желтая карточка
Р. Шишкин
81'
79'
Желтая карточка
И. Горбатенко
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Джано
74'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
С. Корниленко
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
С. Ткачев
Замена
П. Яковлев
️️️️
В. Денисов
60'
55'
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
Т. Бурлак
54'
Желтая карточка
С. Корниленко
27'
24'
Замена
А. Нигматуллин
️️️️
М. Левашов
17'
Желтая карточка
К. Комбаров
9'
Желтая карточка
А. Хагуш
2'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Рыжиков
49
Шишкин
2
Рохель
90
Бурлак
29
Денисов
94
Тимофеев
31
Зотов
19
Самедов
7
Джано
12
Корниленко
99
Канунников
4-2-2-2
36
Левашов
14
Хагуш
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
11
Ткачев
6
Кадири
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
27
Мирзов
7
Джано
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Джано
29
Денисов
91
Яковлев
91
Яковлев
29
Денисов
12
Корниленко
7
Шейдаев
7
Шейдаев
12
Корниленко
36
Левашов
25
Нигматуллин
25
Нигматуллин
36
Левашов
11
Ткачев
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Ткачев
Остались в запасе
Крылья Советов
Арсенал
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Арсенал
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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