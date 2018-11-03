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Расписание матчей
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Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2018
Локомотив
03.11.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
26'
Б. Хеведес
70'
А. Миранчук
74'
А. Миранчук
35'
М. Беляев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
82'
77'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
76'
Замена
О. Ожегович
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ! 3:1!
А. Миранчук
Пас отдал
М. Фернандеш
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Г. Крыховяк
70'
69'
Желтая карточка
Р. Мирзов
67'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Ткачев
56'
Замена
З. Бакаев
️️️️
И. Горбатенко
Замена
Б. Идову
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Беляев
Пас отдал
С. Ткачев
Желтая карточка
Д. Баринов
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хеведес
Пас отдал
М. Фернандеш
26'
19'
Желтая карточка
М. Кадири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гилерме
5
Хеведес
4
Кверквелия
20
Игнатьев
20
Крыховяк
6
Баринов
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
4-2-2-2
25
Нигматуллин
14
Хагуш
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
6
Кадири
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
19
Джорджевич
27
Мирзов
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
6
Баринов
30
Идову
30
Идову
6
Баринов
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
11
Ткачев
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Ткачев
23
Горбатенко
77
Бакаев
77
Бакаев
23
Горбатенко
27
Мирзов
9
Ожегович
9
Ожегович
27
Мирзов
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Локомотив - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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