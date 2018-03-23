Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Испания
Германия - Испания: обзор матча 23 марта 2018
Германия
23.03.2018, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Испания
35'
Т. Мюллер
6'
Родриго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Испания
Замена
М. Гомес
️️️️
Т. Вернер
84'
82'
Замена
Родри
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Мюллер
80'
71'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Сильва
Замена
Л. Сане
️️️️
Ю. Дракслер
68'
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Родриго
59'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Хедира
53'
51'
Замена
Начо
️️️️
Ж. Пике
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
С. Хедира
35'
6'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Испания
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
0
Даниэль Парехо
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
3
Хектор
17
Боатенг
5
Хуммельс
6
Киммих
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
10
Озил
13
Мюллер
11
Вернер
4-3-2-1
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
6
Иньеста
8
Коке
10
Алькантара
21
Сильва
22
Иско
9
Родриго
6
Хедира
21
Гюндоган
21
Гюндоган
6
Хедира
13
Мюллер
8
Горецка
8
Горецка
13
Мюллер
7
Дракслер
19
Сане
19
Сане
7
Дракслер
11
Вернер
23
Гомес
23
Гомес
11
Вернер
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
3
Пике
4
Начо
4
Начо
3
Пике
10
Алькантара
16
Родри
16
Родри
10
Алькантара
6
Иньеста
7
Ньигес
7
Ньигес
6
Иньеста
21
Сильва
11
Васкес
11
Васкес
21
Сильва
9
Родриго
19
Коста
19
Коста
9
Родриго
Остались в запасе
Германия
Испания
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Даниэль Парехо
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Даниэль Парехо
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Германия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Германия
Испания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+